Pelé está deprimido por não conseguir andar sozinho, diz filho

Pelé foi considerado o principal atleta do século XX pelo Comité Olímpico Internacional.Vestiu pela primeira vez a camisola da selecção Brasileira em 1958, com apenas 17 anos, e foi logo campeão do mundo, algo que se repetiu mais duas vezes.

O antigo de jogador de futebol brasileiro Pelé estará a passar um período de depressão na sua vida, devido ao problemas de saúde. A situação foi descrita pelo seu filho Edinho, em entrevista à TV Globo."Está muito frágil. Foi operado à anca e não fez a fisioterapia adequada", apontou o filho de Pelé. "Tem problemas de mobilidade e isso espoletou uma espécie de depressão. Imaginem ele é o Rei, foi sempre uma figura imponente, e agora não consegue andar normalmente."Aos 80 anos, Pelé decidiu tratar de um problema na anca que já o acompanhava há algum tempo. Como consequência, não consegue andar sem a ajuda de alguém ou sem um andarilho ou cadeira de rodas. "Tem vergonha, não quer sair, ser visto ou praticamente fazer qualquer coisa que envolva sair de casa", continuou Edinho. "Está muito constrangido."