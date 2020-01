Flamengo anuncia regresso de Gabigol e contrato até 2024

O treinador português Jorge Jesus vai continuar a contar com o futebolista internacional brasileiro Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol , com o Flamengo a confirmar o avançado até 2024.

Gabigol, de 23 anos, estava emprestado ao Flamengo pelo Inter de Milão e foi um dos principais jogadores na conquista do campeonato, em que foi o melhor marcador, com 25 golos, e da Taça dos Libertadores.

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou a mais importante prova de clubes da América do Sul, ao vencer na final o River Plate, por 2-1, com Gabigol a marcar aos 89 e 90+2 minutos, operando a reviravolta no marcador.

Numa série de tweets, o Flamengo deixou antever ter chegado a acordo com o Inter de Milão, para finalmente confirmar: "Teremos golos do artilheiro 'rubro negro' até 2024! O Gabigol é nosso."

Na carreira, o avançado notabilizou-se no Santos, antes de assinar em 2016/17 pelo Inter de Milão, clube no qual não teve sucesso, que o emprestou primeiro ao Benfica, igualmente sem êxito.

O jogador regressou ao Brasil e, novamente no Santos, esteve em destaque em 2018, com 52 jogos e 27 golos, mas 'explodiu' verdadeiramente sob o comando de Jorge Jesus, com 59 jogos e 43 golos marcados no último ano.