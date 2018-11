Final da Libertadores adiada após ataque ao autocarro do Boca Juniors

A segunda mão da final da Taça Libertadores de futebol foi adiada para este domingo, depois de o autocarro que transportava os jogadores dos argentinos do Boca Juniors ter sido atacado por adeptos do rival River Plate. Segundo a imprensa argentina, a Conmebolmarcou o encontro para as 20h00 (hora de Lisboa), uma decisão tomada depois da partida ter visto a sua hora ser sucessivamente adiada.





Outro dos jogadores a falar aos jornalistas foi o médio Fernando Gago, que explicou que havia "vários jogadores" com dificuldades em respirar, sendo que Pérez foi mesmo hospitalizado, regressando, depois, ao estádio Monumental.



Por outro lado, os médicos da Confederação Sul-americana de Futebol emitiram um comunicado, no qual reconheceram as várias lesões sofridas por jogadores do Boca, nomeadamente, nos olhos e na pele, mas disseram que não encontram razões para suspender o encontro.



No primeiro jogo, em casa do Boca, as duas equipas empataram a duas bolas, depois de a partida ter sido adiada um dia devido à chuva forte que alagou o relvado do estádio La Bombonera.

Durante a viagem para o estádio Monumental, do River Plate, palco do segundo encontro da final inédita entre clubes argentinos, foram lançadas várias pedras em direção ao autocarro que transportava a equipa do Boca. O dirigente do clube de Buenos Aires César Martucci explicou que o uso do gás lacrimogéneo se deveu à necessidade de dispersar a multidão que acompanhava a passagem do veículo, que entrou no estádio com vários vidros partidos.Antes, em declarações à imprensa, Carlos Tévez disse que os jogadores da sua equipa estavam a ser "obrigados a jogar". "Dói-nos a cabeça, quisemos vir falar [à comunicação social] para dizer que nos estão a obrigar a jogar, temos companheiros que não estão bem fisicamente. É inacreditável", denunciou o avançado, revelando ainda que o capitão Pablo Pérez e outro jogador tinham "uma pala a proteger um olho".