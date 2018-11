Na quinta-feira, o Benfica recebeu e venceu o Arouca, da II Liga, por 2-1, numa partida em que esteve a perder, tendo chegado ao golo da vitória já no terceiro minuto de compensação por Rafa.

O FC Porto venceu o Belenenses por 2-0, numa partida disputada este sábado no Estádio do Dragão. A vitória permite aos "dragões" continuarem na Taça de Portugal.Os golos dos azuis e brancos foram marcados por Soares, logo aos 12 minutos, e por Octávio, aos 58. Três minutos antes, o mesmo jogador falhou um penalti.Também o Sporting se qualificou para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, por 4-1, em Viseu, na estreia do treinador Marcel Keiser. Apesar dos números expressivos, os "leões" ainda viram o adversário chegar ao empate, depois de Bas Dost ter feito o primeiro golo da era Keizer aos 42 minutos. Diogo Braz marcou para a equipa da casa aos 44. Bruno Fernandes colocou os "leões" a vencer aos 64, sendo que Bas Dost bisou aos 70 e Diaby facturou aos 75.