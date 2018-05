"Estou totalmente focado no Campeonato do Mundo", disse Fernando Santos em entrevista à RTP.

O selecionador português, Fernando Santos, afirmou este segunda-feira que os incidentes que ocorreram na Academia do Sporting é um "assunto que terminou" e que não vai permitir que interfira na preparação para o Mundial2018 de futebol.



"Não vou permitir naquilo que são os momentos colectivos, ou seja, nos treinos, nas palestras, que esse assunto possa interferir. É um assunto que terminou. Estou totalmente focado no Campeonato do Mundo", disse Fernando Santos em entrevista à RTP.



Na última terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores, tendo a GNR detido 23 dos atacantes.



Nove dos 23 detidos aceitaram prestar declarações no Tribunal do Barreiro, tendo as audições decorrido durante o fim de semana, enquanto as medidas de coação foram conhecidas esta segunda-feira: Termo de Identidade e Residência e prisão preventiva para todos os 23 arguidos.