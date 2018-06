Pela primeira vez desde 1978, a Tunísia sai de um Mundial com uma vitória: bateu o Panamá por 1-2.



A selecção do Panamá começou o jogo em vantagem com um autogolo de Yassine Meriah aos 33 minutos, mas a Tunísia não desistiu e marcou duas vezes: um golo de Ben Youssef (51') e outro de Khazri (66').



Na segunda parte do jogo, os africanos mostraram-se determinados em ganhar o jogo, com mais posse de bola e remates à baliza. Youssef marcou o golo do empate e fica na história do futebol ao ser o jogador que marcou o golo 2500 nos Mundiais.



Os jogadores da Tunísia conquistaram assim o terceiro lugar do grupo G e o Panamá acabou em último com 3 derrotas em 3 jogos.









Khazri tornou-se o primeiro jogador da equipa da Tunísia a marcar mais de que um golo num campeonato mundial.





Houve outro recorde alcançado pelos tunisinos: