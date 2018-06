Sérgio Magalhães, que arbitrou o jogo do Benfica-Sporting em futsal, foi alvo de agressões por um grupo de indivíduos encapuzados na segunda-feira.



O árbitro Sérgio Magalhães foi vítima de agressões por parte de um grupo de indivíduos encapuzados esta segunda-feira, por volta das 9h30, quando estava a chegar ao seu local de trabalho no Porto, "tendo recebido tratamento hospitalar" segundo Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).



O episódio foi denunciado através de um comunicado do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que referiu também um dos indivíduos agrediu o árbitro "com um pau e uma arma".



Magalhães foi o terceiro árbitro do jogo 3 da final do campeonato nacional de futsal entre Benfica e Sporting (ganho pelo primeiro por 9-6).



Segundo o Observador, o presidente da APAF declarou que nenhum dos alegados agressores usou acessórios identificativos ligados a qualquer dos clubes que disputaram a final, mas que pensa serem adeptos do Sporting devido ao seu discurso. No momento da agressão, Magalhães ouviu frases como "vai roubar para o car****" e "não nos voltas a roubar"



O CA da FPF acrescentou que "este acto cobarde já foi relatado às autoridades policiais, a quem foi apresentada queixa.



Eis o Comunicado da FPF:



"Árbitro de futsal Sérgio Magalhães foi agredido na manhã desta segunda-feira



O árbitro de futsal Sérgio Magalhães foi esta manhã agredido junto ao seu local de trabalho por um indivíduo com um pau e uma arma, tendo recebido tratamento hospitalar.



Este acto cobarde já foi relatado às autoridades policiais, a quem foi apresentada queixa.



O Conselho de Arbitragem repudia este ato de violência e sublinha que o incitamento ao ódio, que continua a ser praticado repetidamente em Portugal, não pode ser dissociado deste tipo de incidentes.



O Conselho de Arbitragem está a prestar todo o apoio ao árbitro Sérgio Magalhães num momento grave e inaceitável, que nenhum agente desportivo merece viver.



O Conselho de Arbitragem da FPF"