Foi nº 1 mundial durante 16 anos e caiu agora para o 3º lugar, por lesão. Fernando Belasteguín falou à SÁBADO.

É um caso único. Nem Ronaldo, Messi, Federer, Nadal, Lewis Hamilton, LeBron James ou Kelly Slater conseguiram ser o nº 1 tantos anos. Após 16 épocas consecutivas no topo, três ausências em torneios, devido a lesão, levaram Fernando Belasteguín a ser suplantado no ranking mundial de padel (a 27 de Agosto). O argentino, de 39 anos, ia ser a figura do Portugal Masters (decorre no Estádio Nacional, em Oeiras, de 15 a 23 de Setembro), mas não ultrapassou a lesão. "Vou aproveitar para dedicar-me mais à família e recuperar bem. Ainda quero jogar muitos anos", revelou à SÁBADO, via email, Belasteguín, que vive em Barcelona com a mulher e os três filhos, de 10, 8 e 5 anos.

"Tive a felicidade de ser o nº 1 durante 16 anos. E digo felicidade porque praticamente não tive lesões. Mas é preciso muito trabalho. Conheço muitos jogadores excelentes que nunca chegaram a nº 1", nota.



Profissional desde os 15 anos

Ao longo da carreira, soma 331 vitórias e 25 derrotas e já ganhou 218 torneios (primeiro em dupla com Juan Martin Díaz, e desde 2015 com Pablo Lima). Belasteguín descobriu o padel com 14 anos, quando instalaram um campo no clube onde jogava futebol, em Pehuajó, a 350 km de Buenos Aires.



Aos 15 tornou-se profissional, mas continuou a estudar. "Em minha casa, a regra era: podes fazer todo o desporto, desde que tenhas boas notas" – está a terminar Gestão Empresarial.



Belasteguín ganhou em Portugal em 2017, triunfo que rendeu à dupla vencedora 18 mil euros. "Acredito sempre que a melhor vitória é a que está para vir. O padel cresceu muito [em Portugal, a federação registou um aumento de 87% desde 2014, havendo já 120 clubes] e dentro de 10 a 15 anos vai ser um desporto de top mundial".



Em Portugal, as estrelas vão ser as duplas dos argentinos Carlos Daniel Gutiérrez (novo nº 1 do ranking) e Ma- ximiliano Sánchez (nº 4); e dos brasileiros Pablo Lima (nº 2, habitual par de Belasteguín) e Marcello Jardim (22º).



Artigo originalmente publicado na edição n.º 750, de 13 de Setembro de 2018.