O golo da tranquilidade só chegaria aos 74 minutos. Mais uma vez Marega, desta vez a marcar, aproveitou o passe de Alex Telles para enconstar para a baliza defendida por Ricardo Ferreira. Já no tempo de compensação, aos 90+3, Herrera fez o resultado final.



Com a vitória, o FC Porto coloca-se na frente do campeonato, com 72 pontos, e terá de esperar pelo que o Benfica fará este domingo, frente ao Vitória de Setúbal no Estádio da Luz. Já o Portimonense permanece no 10º lugar da Liga NOS, com 32 pontos.

O FC Porto venceu, este sábado, o Portimonense por 3-0 em jogo a contar para a 29ª jornada da Liga NOS. Em terreno algarvio e com alterações no onze relativamente ao jogo para a Liga dos Campeões frente ao Liverpool, o conjunto de Sérgio Conceição conseguiu uma vitória segura e coloca agora pressão no Benfica.O primeiro golo dos "dragões" surgiu através de um elemento que tem sido presença no banco do FC Porto. Servido por Marega, Yacine Brahimi respondeu da melhor forma à confiança deixada e deixou o FC Porto em vantagem aos 14 minutos.