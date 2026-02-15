FC Porto vence o Nacional

Os dragões foram jogar à Choupana, vencendo a equipa da Madeira por 1-0

O líder FC Porto regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Nacional, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada, decidido com um golo do defesa Bednarek.



FC Porto vence Nacional na Choupana por 1-0 EPA/HOMEM DE GOUVEIA

No Funchal, o central internacional polaco Jan Bednarek, que se estreou a marcar no campeonato, marcou o único golo da partida aos 60 minutos, que chegou para interromper a fase negativa dos ‘dragões’, após a derrota com o Casa Pia (2-1) e o empate com o Sporting (1-1).

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 59 pontos na frente I Liga, mais sete do que o Sporting, que joga hoje com o Famalicão, e o Benfica, que já venceu na ronda, enquanto o Nacional, que não ganha há três jogos, é 14.º, com 21.