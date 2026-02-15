Adeptos do FC Porto provocam distúrbios em discoteca no Funchal, avança o JM Madeira

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
Várias imagens partilhadas nas redes sociais.
Um grupo, alegadamente de adeptos do FC Porto, causou vários distúrbios na discoteca Copacabana, do Casino da Madeira, na noite de sexta para sábado, avança o Jornal da Madeira. O estabelecimento esteve mesmo encerrado na última noite devido a "motivos técnicos", como explica a discoteca em comunicado, não fazendo referência ao sucedido.
Nas redes sociais, foram partilhados diversos vídeos por quem esteve presente na discoteca, sendo audíveis vários cânticos.
Recorde-se que o FC Porto enfrenta o Nacional este domingo, às 15H30, no Estádio da Madeira, na 22.ª jornada da Liga Betclic.