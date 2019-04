Os "azuis e brancos" estiveram a ganhar por 2-0 mas sofreram o golo do empate aos 90 minutos.

O FC Porto empatou, esta sexta-feira, o Rio Ave (2-2) no jogo de abertura da 31 jornada da I Liga. Os golos foram marcados por Brahimi (18 minutos) e Junio Rocha (golo na própria baliza aos 22'), para a equipa de Sérgio Conceição, e por Nuno Santos (84') e Ronan (90') para os da casa.



Os três pontos que fugiram aos "azuis e brancos" permitiam aos "dragões" regressar à condição à liderança do campeonato e pressionar o Benfica, que no domingo tem "teste de fogo" em Braga. Os "encarnados", em caso de vitória, podem aumentar a vantagem para o segundo lugar para dois pontos, sendo que a equipa da Luz está ainda em vantagem na diferença de golos e no confronto direto.



Este sábado, em Alvalade, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães.