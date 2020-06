Fase final da Liga dos Campeões vai mesmo acontecer em Lisboa

O Comité Executivo da UEFA decidiu esta quinta-feira que a final da 8 da Liga dos Campeões vai mesmo realizar-se em Lisboa, avança a RTP, que dá conta da hora do anúncio oficial: 15h30.

A reunião do Comité Executivo do organismo de cúpula do futebol europeu arrancou pelas 11 horas e confirmou o que já vinha a ser dito há alguns dias, de acordo com a estação pública.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha dito a 2 de junho que esperava uma "boa notícia" para Portugal no campo do futebol internacional, enquanto a Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurou "todas as condições" para acolher a competição.

A final, que vai ditar o sucessor do já eliminado Liverpool como campeão da mais importante prova europeia de clubes, estava marcada para Istambul.