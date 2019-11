Fábio Silva renova pelo FC Porto com cláusula de 125 milhões de euros

Fábio Silva renovou o seu contrato com o FC Porto , passando agora a ter a maior cláusula de rescisão da história do futebol português, fixada nos 125 milhões de euros, sabe Record. A notícia da renovação foi avançada por Pinto da Costa, durante o seu discurso na Gala Dragões de Ouro, onde o jovem foi distinguido com o prémio de atleta revelação."O jovem revelação do ano, o Fábio Silva, é um menino que aos 16 anos já vencia um título europeu, já era campeão nacional, já sabia o que era a glória no FC Porto. E com 17 anos passou a ser o mais jovem marcador de golos em jogos oficiais do FC Porto. Com 17 anos apenas. Não foi o primeiro a marcar com 17 anos, foi o quinto, mas de todos os que marcaram com 17 anos ele foi o mais novo. Por isso, é mais um recorde na vida deste atleta, que mesmo jovem, sente o FC Porto e que fez questão que antes de receber o galardão que hoje recebeu, junto de mim, renovar o seu contrato e prolongar o seu contrato com o FC Porto", anunciou o presidente dos dragões.Além da cláusula de rescisão, Fábio Silva viu também o seu salário ser melhorado com esta renovação. A duração do contrato, essa, mantém-se em junho de 2022, uma vez que por ser ainda menor de idade (17 anos) é a extensão máxima permitida por lei.