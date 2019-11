O Benfica anunciou a renovação de Gabriel, cujo novo vínculo vai agora até 2024. O médio, de 26 anos, chegou à Luz na temporada passada e não escondeu a alegria por este momento. "Estou muito feliz com esta renovação por mais um ano, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho no clube", começou por dizer aos meios oficiais do emblema encarnado."O meu trajeto no Benfica está a ser maravilhoso. A melhor coisa que fiz na minha vida foi ter assinado pelo Sport Lisboa e Benfica. Estou muito feliz", confessou o brasileiro."Os adeptos podem esperar de mim o máximo empenho, a máxima dedicação, como sempre", finalizou Gabriel.