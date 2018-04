No sábado, o treinador Jorge Jesus revelou que o internacional português estava com alguns problemas físicos.

O defesa Fábio Coentrão ficou ausente da lista de convocados do Sporting para o embate deste domingo com o Paços de Ferreira, no Estádio José Alvalade, em encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol.



No sábado, o treinador Jorge Jesus revelou que o internacional português estava com alguns problemas físicos, não tendo assim recuperado a tempo de defrontar a equipa pacense.



Contudo, de acordo com a imprensa desportiva, Coentrão, que está emprestado pelo Real Madrid, é apontado como um dos líderes da recente 'revolta' do plantel do Sporting e terá mesmo já sido dispensado pelo clube, devendo regressar à capital espanhola.



Como se esperava, William Carvalho também está ausente, devido a lesão, assim como o italiano Piccini, mas devido a castigo. O lateral foi expulso na última ronda na derrota por 1-0 com o Sporting de Braga.



Em relação à convocatória para o jogo com o Atlético Madrid, Jesus retirou ainda Petrovic e fez regressar Lumor, Wendel e Misic, três jogadores que chegaram ao Sporting em Janeiro, na reabertura do mercado de transferências.



O Sporting-Paços de Ferreira está agendado para as 20:15 e terá arbitragem de Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal.



O presidente Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.



Na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgaram um comunicado em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.



Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em suspendia os jogadores que subscreveram um comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.



No sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe deu "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade.



Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Coates, Mathieu, André Pinto, Lumor e Ristovski.



- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Bryan Ruiz, Palhinha, Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Wendel e Misic.



- Avançados: Montero, Bas Dost e Doumbia.