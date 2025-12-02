Ex-jogador da Premier League e da seleção inglesa detido por suspeita de tentativa de violação

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Mais um escândalo relacionado com alegadas tentativas de violação no futebol inglês. De acordo com o 'The Sun', um ex-jogador da Premier League e da seleção inglesa, cuja identidade não foi revelada por questões legais, foi detido no último domingo no aeroporto de Stansted, em Londres, por suspeita de tentativa de violação sexual, após uma denúncia realizada pela antiga companheira.



O ex-futebolista foi detido pela unidade de controlo fronteiriço num posto de controlo de passaportes, antes de embarcar num voo, e posteriormente encaminhado pela Polícia de Essex para uma esquadra local, onde foram recolhidas impressões digitais, uma amostra de ADN e ainda tirada uma fotografia ao antigo futebolista.

Após várias horas detido, o suspeito foi libertado sob fiança e terá agora de aguardar pelo resultado das investigações que ainda decorrem. "Um homem foi detido por suspeita de tentativa de violação e foi libertado sob fiança até uma data no final de fevereiro de 2026, enquanto continuamos com as nossas investigações", informou a Polícia de Essex, em comunicado divulgado pelo 'The Sun'.

Segundo a mesma fonte, este antigo futebolista, que terá representado a seleção inglesa na primeira década deste século (2000-2010), foi acusado pela sua ex-companheira de a ter violado durante o relacionamento.