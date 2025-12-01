Treinador do Besiktas: "Rafa não quer jogar. O assunto não tem nada a ver connosco"

Sergen Yalçin descarta responsabilidade do clube no afastamento do internacional português, que, segundo ele, está a treinar sozinho
Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, voltou a falar sobre Rafa Silva . Na conferência de imprensa de rescaldo da vitória sobre o Karagümrük, a contar para a 14.ª jornada da Liga turca, o técnico disse que o extremo português está a treinar sozinho, reiterando que Rafa não quer jogar.
"Está a treinar sozinho. Se quiser treinar connosco pode vir. Não há problema. Não quer jogar. O assunto não tem nada a ver connosco. Se alguma vez quiser voltar, a nossa porta está aberta", referiu Sergen Yalçin.
Como Record adiantou, Rafa mantém a intenção de sair do Besiktas. Depois de entrar em rota de colisão com o treinador, o português, recorde-se, afastou-se dos treinos, alegando dores nas costas, mas nos exames realizados "não foi detetada qualquer patologia que pudesse explicar" essas dores.
