Estoril Open: João Sousa inicia defesa do título com vitória ante Alexei Popyrin

O português João Sousa iniciou esta terça-feira a defesa do título do Estoril Open em ténis com uma vitória frente ao 'qualifier' australiano Alexei Popyrin, em três 'sets', por 6-4, 2-6 e 6-2.O tenista vimaranense, primeiro campeão português do Estoril Open, não teve tarefa fácil diante do convidado australiano e precisou mesmo de disputar um terceiro e decisivo 'set' para confirmar a presença na segunda ronda do torneio, depois de duas horas e 13 minutos no 'court' principal.Na próxima fase, João Sousa, 51.º do 'ranking' mundial, terá pela frente o 'wild-card' e quarto cabeça de série, o belga David Goffin.