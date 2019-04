O tenista natural de Oliveira de Azeméis, de 25 anos, precisou de uma hora e 55 minutos para vencer em três 'sets', com os parciais de 6-2, 2-6 e 6-2, numa partida em que Alex de Minaur -- regressado de uma lesão na virilha, após cerca de um mês e meio de paragem - chegou a precisar de assistência médica nas costas no final do segundo 'set'.



"Não senti que foi o melhor encontro da minha vida. Estou bastante contente por ganhar ao Alex de Minaur, que é um excelente jogador, mas não foi o melhor encontro da minha vida", declarou João Domingues, que já tinha superado o 'qualifying' e vai agora defrontar na segunda ronda o vencedor do embate 100 por cento australiano entre Bernard Tomic e John Millman.



Em sentido inverso, Pedro Sousa, de 30 anos, disse adeus ao quadro principal de singulares em uma hora e 24 minutos, na sequência da derrota por 7-6 (7-2) e 6-4 com o norte-americano Reilly Opelka, número 59 do mundo. O tenista português, que ocupa o lugar 107 do 'ranking', ainda ofereceu uma boa réplica, apesar das limitações causadas por uma lesão no pé esquerdo.



"Torci o mesmo pé [esquerdo] que já tinha torcido com gravidade este ano, tenho algumas dores. Com este tipo de jogador deu para mascarar um bocadinho, porque se fosse com outro tipo de jogador não teria conseguido acabar o encontro", explicou, assumindo ainda que o problema físico pode colocar em causa a presença no torneio de pares, no qual tem jogo marcado para esta terça-feira ao lado de Gastão Elias.



Por fim, João Sousa entrou hoje a ganhar na variante de pares, contando com a ajuda do argentino Leonardo Mayer - com quem chegou já em 2019 às meias-finais do Open da Austrália -, para bater a dupla constituída pelo mexicano Santiago González e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi com um duplo 6-4, em uma hora e 12 minutos.



"Foi um bom encontro, é ótimo começar desta forma, a vencer ao lado do Leonardo [Mayer]. Agora é desfrutar e recuperar da melhor maneira para jogar na terça-feira o meu [encontro de] singulares e tentar vencer", afirmou o tenista de 30 anos.



O campeão de singulares e semifinalista em pares da edição de 2018, atual número 51 da hierarquia, começa a defender o título no Estoril na terça-feira contra o australiano Alexei Popyrin, proveniente do 'qualifying' e que detém o 113.º posto do 'ranking' ATP.

