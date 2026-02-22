Espanhol Juan Ayuso vence no Malhão e conquista 52.ª edição da Volta ao Algarve

O espanhol, que já partiu para a tirada na liderança da geral, acabou a prova com tempo total de 15:51.12 horas.

O ciclista espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) conquistou hoje a 52.ª edição da Volta ao Algarve, sucedendo ao dinamarquês Jonas Vingegaard, ao vencer a quinta e última etapa, no Malhão.



LUÍS FORRA/LUSA

Ayuso cumpriu os 148,5 quilómetros entre Faro e o alto do Malhão (Loulé) em 3:20.02 horas, superando sobre a meta o escocês Oscar Onley (INEOS), segundo, e o francês Paul Seixas (Decathlon), terceiro, que marcaram o mesmo tempo, com o português João Almeida (UAE Emirates) em quarto, a quatro segundos.

O espanhol, que já partiu para a tirada na liderança da geral, acabou a prova com tempo total de 15:51.12 horas, com o francês Paul Seixas (Decathlon) a acabar em segundo, a 14 segundos, e o português João Almeida (UAE Emirates) em terceiro, a 59.

A Volta ao Algarve já não era conquistada por um ciclista espanhol desde 2010, ano em que Alberto Contador 'bisou', ao serviço da Astana, repetindo o sucesso de 2009.