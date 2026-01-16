Enzo Barrenechea tenta justificar publicação sobre FC Porto com... cinco palavras

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Horas depois de publicar duas 'stories' no Instagram sobre o clássico a meio da semana com o FC Porto, para a Taça de Portugal, Enzo Barrenechea recorreu novamente às redes sociais para justificar o que tinha escrito no texto da primeira fotografia partilhada. "HDMP. Vemo-nos em breve", escreveu o centro-campista argentino. Em espanhol, a abreviação HDMP significa "Hijos De Mil P... [Filhos de Mil P..., em português]".



Enzo Barrenechea, jogador do Benfica Paulo Calado

Contudo, Enzo Barrenechea justificou o texto de uma outra forma: "Humildade, Disciplina, Muito trabalho e Paixão", escreveu, numa 'storie' partilhada há poucos minutos no Instagram.

A recuperar de lesão, Enzo Barrenechea esteve em dúvida até ao último minuto para o clássico entre FC Porto e Benfica na quarta-feira. O médio defensivo argentino acabou por ser convocado por José Mourinho e viajar com a equipa rumo à cidade Invicta, contudo acabou por não ser utilizado pelo técnico dos encarnados, que acabaram eliminados da Prova Rainha após um desaire por 1-0.

