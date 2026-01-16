Sábado – Pense por si

Desporto

Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais

Record 11:03
As mais lidas

A recuperar de lesão, o argentino foi convocado para o clássico no Dragão, mas não foi utilizado por Mourinho

Enzo Barrenechea esteve em dúvida até ao último minuto para o clássico entre FC Porto e Benfica para a Taça de Portugal. O médio defensivo argentino acabou por ser convocado por José Mourinho e viajar com a equipa rumo à cidade Invicta, contudo acabou por não ser utilizado pelo técnico dos encarnados, que acabaram eliminados da Prova Rainha após um desaire por 1-0.

Samu e Enzo Barrenechea durante o clássico do campeonato
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Samu e Enzo Barrenechea durante o clássico do campeonato
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais
Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais

Através das redes sociais, o médio argentino fez dois stories. No primeiro, publicado há 11 horas, Enzo Barrenechea insulta o FC Porto. "HDMP [Filhos de Mil P..., em espanhol] Vemo-nos em breve", escreveu, com imagens do encontro entre dragões e águias na primeira volta do campeonato, que terminou com um nulo no marcador.

A carregar o vídeo ...
Samu mostrou símbolo do FC Porto a Pavlidis e deixou provocação: «Respeita»
Tópicos taças Clássico Futebolista Futebol Enzo Barrenechea Futebol Clube do Porto Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Enzo Barrenechea insulta FC Porto em publicação nas redes sociais