Na classificação geral com os automóveis, os portugueses ficaram no oitavo lugar da especial de hoje, mantendo o sexto posto na geral."Estamos felizes, porque já só faltam duas etapas para terminar a corrida e os resultados são excelentes", realçou a piloto portuguesa.Na sexta-feira, cumpre-se a 10.ª etapa do África Eco Race, com um trajeto de 471,58 quilómetros a ligar Amodjar e Akjout.