Sábado – Pense por si

Desporto

Elena Rybakina sagra-se campeã do Open da Austrália

Lusa 11:13
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Derrotar Aryna Sabalenka, em três sets

A tenista cazaque Elena Rybakina venceu este sábado o Open da Austrália, somando o segundo título do Grand Slam, depois de derrotar a número um mundial Aryna Sabalenka em três sets na final.

Elena Rybakina venceu o Open da Austrália
Elena Rybakina venceu o Open da Austrália AP

Na reedição da final de 2023, a quinta jogadora do ranking WTA 'vingou-se' da duas vezes campeã em Melbourne Park, em 2023 e 2024, impondo-se com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.

Aos 26 anos, Rybakina soma o segundo título do Grand Slam, juntando o cetro na Austrália ao conquistado em Wimbledon, em 2022, enquanto Sabalenka perde pelo segundo ano consecutivo na final do primeiro 'major' da temporada.

Tópicos Campeão Ténis Austrália Elena Rybakina Aryna Sabalenka
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Elena Rybakina sagra-se campeã do Open da Austrália