Elena Rybakina sagra-se campeã do Open da Austrália

Derrotar Aryna Sabalenka, em três sets
A tenista cazaque Elena Rybakina venceu este sábado o Open da Austrália, somando o segundo título do Grand Slam, depois de derrotar a número um mundial Aryna Sabalenka em três sets na final.
Na reedição da final de 2023, a quinta jogadora do ranking WTA 'vingou-se' da duas vezes campeã em Melbourne Park, em 2023 e 2024, impondo-se com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos.
Aos 26 anos, Rybakina soma o segundo título do Grand Slam, juntando o cetro na Austrália ao conquistado em Wimbledon, em 2022, enquanto Sabalenka perde pelo segundo ano consecutivo na final do primeiro 'major' da temporada.