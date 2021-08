Dongmo em lágrimas: "Perder assim é a coisa mais horrível"

Auriol Dongmo, de 30 anos, ficou este domingo no quarto lugar da final do lançamento do peso em Tóquio2020, ao ficar a apenas cinco centímetros do bronze, que ficou nas mãos da neozelandesa Valerie Adams, que lançou 19,62 metros contra 19,57 da portuguesa.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"É mesmo difícil. Fiz uma boa recuperação e sentia-me com força para ganhar uma medalha hoje, mas há coisas que não conseguimos explicar", confessou a atleta do Sporting à RTP, antes de desabar em lágrimas. "Eu estava em forma, no aquecimento estava a lançar, mas pronto... perder desta maneira para mim é a coisa mais horrível."O foco é agora Paris'2020. "Vou dar tudo. Prometo que vou continuar a trabalhar e dar tudo para estar melhor em Paris."A detentora dos recordes nacionais de Portugal (19,75 metros) e dos Camarões (18,37), lançou 19,29, 18,95 e 19,17, assegurando um lugar entre as oito finalistas, fase em que obteve 19,57, 19,45 e 19,45, ficando a apenas cinco centímetros da terceira classificada, a neozelandesa Valerie Adams (19,62), campeã em Pequim2008 e Londres2012 e prata no Rio2016.À frente da atleta natural dos Camarões, que se naturalizou portuguesa em 2019, além de Adams, ficou apenas a chinesa Lijiao Gong, campeã do mundo em 2017 e 2019, e nova campeã olímpica, com 20,58 metros, e a norte-americana Raven Saunders, medalha de prata, com 19,79.Auriol Dongmo, campeã da Europa em pista coberta em 2021, chegou ao concurso olímpico com o quinto registo do ano, com o recorde nacional de 19,75 metros, alcançado em Huelva, em Espanha, em 03 de junho.No Rio2016, a lançadora foi 12.ª classificada, então ao serviço dos Camarões.Com Lusa