Desporto

Donald Trump diz que Irão não deve disputar Mundial2026: "Para bem da sua segurança"

Record 16:45
Ministro do Desporto iraniano ameaçou com boicote da seleção persa à competição.

O Irão parece estar cada vez mais fora do Mundial'2026 e Donald Trump considera que a presença da seleção persa na competição pode levantar questões de segurança. O presidente dos EUA recorreu à sua rede social, 'Truth Social', para dizer que, embora os iranianos sejam bem-vindos ao país, poderão estar a pôr em perigo a própria vida.

"A seleção de futebol iraniana é bem-vinda ao Mundial, mas não acredito que seja apropriado tê-los cá, para bem da sua segurança e das suas vidas", escreveu Trump.

Refira-se que, esta 4.ª feira, o Ministro dos Desportos do Irão, Ahmad Donyamali, afirmou que "não estão reunidas condições para o país participar no torneio".

Irão Donald Trump Estados Unidos
