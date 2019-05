Liverpool vs Barça 2019





O 3-0 em Camp Nou é mentiroso. O Barça não é assim tãããão superior. Vale-lhe Messi, autor do 3-0 num livre directo excepcional. E vale-lhe a sorte no ressalto do 2-0 e vale-lhe ainda o azar do Liverpool em dois lances na mesma jogada, em que a bola é tirada da linha e depois Salah atira ao poste. É verdade, sim senhor, o Barça está pertíssimo do 4-0 no último segundo dos descontos, num contra-ataque conduzido por Messi e finalizado sem ponta por onde se pegue por Dembele. O ar de Messi é para rir. Como quem diz, ‘então não arrumaste isto?’. True story. Uma semana depois, o Liverpool entra em campo sem três titulares (Salah, Firmino e Keita) e com uma alma imensa. Os cânticos em Anfield arrepiam qualquer um. E paralisam o Barça, pobre coitado. Ao intervalo, aceita-se o 1-0. Na segunda parte, o desnorte do Barça é mais que evidente. Sobretudo no 4-0, obtido na marcação rápida de um canto em que Alexander apanha Origi completamente isolado, a aproveitar o total alheamento de todos os 11 jogadores adversários. Quando o Barça quer emendar, nada feito. Por falta de jeito, cabeça e, já agora, falta de opções top no banco (Nélson Semedo, Arthur, Umtiti, Malcom e Aleña? baaaahhh). No outro lado, Klopp aposta em Wijnaldum ao intervalo e sai-lhe a sorte grande com dois golos em menos de 180 segundos. É a reviravolta mais espantosa e inesperada de sempre pela fase da prova (meia-final), pelo resultado e pela qualidade das duas equipas.

Segundo classificado da liga russa, atrás do Lokomotiv Moscovo, campeão-surpresa graças a um golo do inevitável Éder, o Zenit é relegado para a Liga Europa e calha-lhe o Dinamo Minsk na 3.ª pré-eliminatória. Na Bielorrússia, o Dínamo ganha avanço a olhos vistios: 3-0 ao intervalo, 4-0 no fim. Grande barraca. Em São Petersburgo, o Zenit dá a volta com estilo. Ao intervalo, 1-0. Aos 66 minutos, 2-0 de Paredes. De repente, aos 74’, o mesmo Paredes é expulso por acumualação de amarelos e o Zenit joga com dez. E agora? Aparece Dzyuba, com um bis. Vamos para prolongamento. Yahaya faz o 4-1 em cima dos 99’ e o Zenit é obrigado a marcar mais dois golos. Driussi acalenta o sonho aos 109’, Dzyuba sela o fabuloso destino do Zenit aos 115’, de penálti. Nos descontos, já dez contra dez, o Zenit chega ao 8-1 com um bis do suplente Mak-.



Barça vs PSG 2017



O Parc é uma diversão. Di María bisa, Draxler mais Cavani fazem o seu golo da ordem e afundam o Barça em Paris. É o 4-0. Intransponível. Ou não. Um golo de Luis Suárez e outro de Kurzawa, na própria baliza, alimentam o sonho antes do intervalo. Messi faz o 3-0 de penálti, aos 50’. Aos 62’, o balde de água fria com o 3-1 de Cavani. Agora só vai lá com 6-1. Aos 87, o 3-1 é teimoso. Neymar reata a esperança aos 88’ e faz o penalti do 5-1 aos 90’+1. O árbitro alemão Aytekin dá cinco minutos de descontos. Pois bem, no último, o improvável Sergio Roberto afasta o PSG e celebra a qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.





Partizan vs QPR 1985



É uma cena do além, a 2.ª eliminatória da Taça UEFA 1984-85. O Queen’s Park Rangers, que joga em Highbury (Arsenal) na Europa, está a perder 2-1 com o Partizan aos 25 minutos. Consumada a reviravolta no marcador até ao intervalo, o QPR dá água pela barba e fixa 6-2 com um bis de Bannister a fechar. Duas semanas depois, em Belgrado, o Partizan comete uma proeza assinalável com dois golos em cada parte. Mérito para a pontaria de Mance (4’), Kalicanin (40’, penálti), Jesic (46’) e Zivkovic (64’). No mesmo dia, 7 Novembro, o Sporting não consegue segurar uma vantagem de 2-0 desde Alvalade e é também eliminado da Taça UEFA, nos penáltis.





Leixões vs La Chaux de Fonds 1961



É o maior conto de fadas do futebol português na Europa, excepção feita às conquistas, como é óbvio. O estreante Leixões, presente na Taça das Taças por ter cometido " target="_blank" rel="noopener">o brilharete de vencer a final da Taça de Portugal ao Porto em pleno Estádio das Antas por 2-0 sem espinhas, vai à Suíça para esgrimir argumentos com o La Chaux de Fonds. O jogo é nitidamente desequilibrado, sobretudo na segunda parte, quando o La Chaux chega ao 6-1. A quatro minutos do fim, Oliveirinha faz o bis e reduz. Oliveirinha, memorize o nome. Será também ele um dos heróis da segunda mão, a 5 Outubro 1961. É preciso 4-0 para um terceiro jogo, o de desempate. Se for cinco, o Leixões passa a eliminatória. O brasileiro Osvaldo Silva, futuro campeão da Taça das Taças pelo Sporting em 1964, marca os dois primeiros golos da tarde, no Campo da Santana. Após o intervalo, Oliveirinha faz o 3-0 aos 46’ e Mário Ventura o 4-0 aos 52’. Só mais um. Oliveirinha faz a vontade aos adeptos e qualifica o Leixões aos 71 minutos. Que saga, que Leixões.