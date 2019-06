Eu Futebol Clube; a equipa portuguesa com mais subidas de divisão no século XXI; o único clube, além de Benfica, FC Porto e Sporting, que nunca desceu. O Sintra Football é isto tudo, mas o presidente, Dinis Delgado, fala também em "milagre do crer". "Não temos campo, escalões de formação ou dinheiro, ninguém dava nada por nós, mas em 12 anos festejamos cinco subidas e chegamos à III Divisão Nacional".

Dinis Delgado, hoje com 41 anos, fundou o clube a 27 de Agosto de 2007, com um grupo de amigos, depois de três anos em que foram a equipa B dos Esperanças Futebol Clube, de Oeiras. "Estivemos nos campeonatos amadores do INATEL. Depois, criamos o Sintra Football e fomos inscrever-nos na AF Lisboa, mas fizemos as contas e íamos gastar 10 mil euros para competir na II Divisão Distrital. Ora, isso era impossível. Então, fizemos mais um ano de INATEL e festejamos aí a primeira subida de divisão. No ano seguinte, arranjamos o dinheiro com patrocínios, venda de rifas, feiras gastronómicas ou a recolher sucata e papelão". Ao fim de três anos subiram para a I Distrital de Lisboa, seguindo-se a chegada às divisões de Honra e Pró-nacional, culminando esta época com a subida ao Campeonato de Portugal, o 3º escalão nacional.

A atual direção tem 16 membros, mas Dinis Delgado foi sempre a alma e coração do Sintra Football. "Sou o Eu Futebol Clube. Fui eu que escolhi o nome, que redigi os estatutos, que desenhei o emblema, que decidi as cores do equipamento. Fui fundador, jogador, treinador, motorista, roupeiro, cozinheiro, chefe de claque, trato da publicidade, inscrevo os sócios... Nem o Cosme Damião desempenhou tantas tarefas", diz, em alusão ao histórico fundador do Benfica.

Quando fundou o clube, Dinis Delgado também jogava. "Já tinha jogado em alguns clubes da distrital de Lisboa, como Porto Salvo e Belas. E não estava satisfeito como atleta e capitão de equipa nos clubes onde estive, queria algo mais abrangente. Foi por iso que fundei o Sintra Football. Por outro lado, em muitos sítios onde estava já era eu que aconselhava o treinador. Dizia: ‘Mister, aquele é bom, devíamos ir lá buscá-lo’. Já me sentia quase um diretor desportivo pequenino", conta.

A dedicação extrema ao Sintra Football tem-lhe causado problemas na vida pessoal. "Muitas vezes saio do trabalho – tenho uma empresa de organização de eventos, faço casamentos, festas, jantares de empresas – às 18h e vou a correr para o clube, tratar dos equipamentos e preparar tudo para os treinos. Depois faço o jantar para os jogadores, levo a roupa suja para a lavandaria, apago a luz e vou para casa à 1h da manhã. Claro que não há casamento que aguente isto. Tive uma mulher que me disse: ‘Arranja uma amante e deixa o futebol’".

A certa altura, a conversa com a SÁBADO foi interrompida, porque Dinis e o treinador, Rui Santos, foram falar com dois jogadores que são possíveis reforços para a próxima época. Um deles diz que ganhava 700 euros no anterior clube, 1º Dezembro. Falaram ainda de outro jogador que poderia interessar, mas que já tinha sido abordado pelo Belenenses.

Sem campo próprio, o Sintra Football começou por jogar no 1º de Dezembro, em Sintra, até que há cinco anos fez um acordo com o Real Massamá, tornando-se seu clube satélite, podendo usar as instalações em Monte Abraão e recebendo jogadores da formação.

Ainda antes do Sintra Football, Dinis Delgado criou, em 2004, a equipa B do Esperanças Futebol Clube, de Oeiras, que jogava nos campeonatos amadores do INATEL. "Foi aí que o projeto começou. Ficámos lá três anos, numa equipa que praticamente só tinha amigos meus. Fomos campeões de série, mas depois quando íamos jogar com a malta de Santarém, com equipas muito competitivas, nunca conseguíamos ganhar".

Era tudo muito amador, a começar pelos treinos, que se realizavam apenas uma vez por semana. "Treinávamos às quintas-feiras, das 23h às 00h30. Isso no primeiro ano, depois no segundo e terceiro passámos a treinar duas vezes".

Em 2007, quando decidiu criar o seu próprio clube, porque é que lhe chamou Club Sintra Football? "Não tínhamos propriamente uma localidade, apesar de sermos quase todos de Sintra. Pensámos: vamos chamar-lhe o quê? Monte Abraão, Massáma? Como não tínhamos campo e podíamos jogar em qualquer lado, íamos jogar em Sintra e por isso decidimos chamar-lhe Sintra Football. Cheguei a pensar em Sport Sintra e Benfica, uma paranóia de fanático do Benfica, mas depois falei com o Shéu que me disse: ‘É melhor que não te agregues, porque isso pode ser bom para cresceres no início, mas um dia mais tarde pode não ser bom seres filial'".



"Optámos por Sintra Football Club, mas na conservatória não aceitaram, não sei porquê. E então ficou Club Sintra Football. E porquê um nome british? Porque já nessa altura, com 29 anos, e olhando para um panorama futuro, pensei que se calhar alguém vai querer ter um filho a jogar no Club Sintra Football em vez de na União Desportiva e musical ou recreativa. Soa melhor".