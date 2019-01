Em 10 anos mudam muitas coisas. No desporto não é diferente. Desde 2009 até 2019, houve diferentes equipas e jogadores a vencer nas mais variadas modalidades, lendas a retirarem-se e novos campeões a formarem-se. A SÁBADO reuniu as transformações de alguns desportos nos últimos 10 anos: do futebol ao ténis, passando pelo ciclismo e pelo atletismo, eis o nosso #10YearsChallenge.

Futebol: Ronaldo e Messi num pedestal, o tetra do FC Porto e o Benfica pré-Jesus

O ano de 2009 marcou o início de uma guerra entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo trono de melhor do mundo no futebol. Se no ano anterior o avançado português – então no Manchester United de Alex Ferguson – havia vencido a Liga dos Campeões e a FIFA Ballon d’Or, desta vez foi a altura do Barcelona de Pep Guardiola e Leo Messi dominar a Europa e o Mundo.

Nesse verão, o futebol viu também batido o recorde da transferência mais cara de sempre. Cristiano Ronaldo agarrou o seu sonho e trocou Inglaterra e Manchester pelo Real Madrid, onde viria a travar históricas batalhas com Messi. Agora, em 2019, Ronaldo está na Juventus, em Itália, depois de ter saído dos merengues no início da presente época.

Nesse mesmo ano, o campeonato português ficou marcado pelo quarto campeonato consecutivo do FC Porto e o terceiro com a mão de Jesualdo Ferreira. Dessa equipa – com Lisandro Lopez, Hulk, Lucho Gonzalez, Raul Meireles, Bruno Alves, entre outros – nenhum se encontra nos "dragões".

Olhando para as estrelas atuais dos detentores do campeonato nesse ano de 2009, Marega, Danilo Pereira e Alex Telles ainda não tinham atingido a maioridade, enquanto Brahimi, Herrera ou Soares tinham acabado de fazer 18 anos. Enquanto Éder Militão tinha apenas 11 anos, Casillas ia já na sua 10ª temporada pelo Real Madrid e tinha duas Ligas dos Campeões e um Campeonato Europeu pela sua Espanha no currículo. Nos madrilenos estava também Pepe, que no começo de 2019, reforçou os dragões – por onde passou entre 2004 e 2007.

No Sporting, 2009 foi o ano da separação de Paulo Bento e do Sporting, depois de quatro anos à frente dos "leões". Do lado da Luz, foi o ano pré-Jorge Jesus, com o Benfica de Quique Flores a alcançar um dececionante 3º lugar no campeonato.

Ténis: Nadal vs Federer, com Djokovic à espreita // Serena Williams em ano de domínio

Pode-se dizer que, de todos os desportos, talvez aquele que tenha mudado menos num espaço de 10 anos tenha sido o ténis. Nos homens, o domínio de 2009 passou entre Nadal e Federer, com o espanhol a vencer o suíço no Open da Austrália e Federer a aproveitar um deslize e uma lesão de Nadal para vencer no seu torneio predileto, Wimbledon, e no favorito do espanhol, Roland Garros. Federer viria a perder também a final do US Open, frente a Juan Martin del Potro.

Em 2019, os três primeiros do ranking ATP são os mesmos mas a ordem é diferente: Nadal e Federer continuam no pódio mas é o sérvio Novak Djokovic a liderar. A nova época ainda se está a iniciar, em pleno Open da Austrália, mas o cenário deve-se manter com os três principais a dividirem títulos entre si.

O mesmo acontece no ranking feminino. O ano de 2009 começou com a sérvia Jelena Jankovic no topo do ranking WTA e terminou com a russa Dinara Safina em 1º, mas o destaque foi aquela que ainda hoje é considerada das melhores tenistas da atualidade: Serena Williams. A norte-americana venceu Safina no Open da Austrália e a irmã, Venus, na final de Wimbledon e terminou como começou: em segundo lugar do ranking mas a melhor tenista do mundo aos olhos de todos.

Em 2019, é a romena Simona Halep que lidera o ranking, seguida da alemã Angelique Kerber e de Carolina Wozniacki – que dez anos antes já fazia estragos no quadro feminino. Serena Williams é apenas 16ª do ranking devido à paragem de 14 meses devido à gravidez e do nascimento da filha Alexis Olympia, em setembro de 2017, mas a principal favorita em todos os torneios por onde passa, mesmo com os seus 36 anos.

NBA: A ascensão de LeBron e o terceiro de título de Kobe

O ano de 2019 no basquetebol americano ficou marcado pelo reconhecimento a um jovem LeBron James, que venceu nesse ano o seu primeiro prémio MVP (Most Valuable Player) da carreira. Do outro lado das conferências, foi Kobe Bryant e os LA Lakers a brilharem, vencendo o título numa final frente aos Orlando Magic de Dwight Howard. O líder dos marcadores era Dwyane Wade.

Dez anos depois, Kobe está reformado, Dwyane Wade está na sua última temporada e LeBron está nos Lakers, depois de uma passagem por Miami e um regresso a Cleveland, depois de mais três MVP’s e de três títulos em oito viagens consecutivas às finais da NBA. O vencedor do MVP do ano passado e o líder dos marcadores desta época é James Harden que, em 2009, tinha acabado de entrar na liga, sendo suplente e com médias de cerca de 10 pontos por jogo – esta época conta com 35,4 pontos por jogo.

Usain Bolt, Michael Phelps e Simone Biles

Nesse ano de 2009, duas das figuras maiores do desporto nas suas modalidades eram Usain Bolt e Michael Phelps.

No atletismo, o jamaicano dominou as categorias de 100 e 200 metros e afigurava-se como o melhor sprinter de sempre. Há 10 anos, venceu três medalhas de ouro nos Mundiais de Berlim e, com elas, deixou também recordes que ainda hoje permanecem: os 9:58 segundos nos 100 metros e os míticos 19:19 nos 200 metros. Neste ano de 2019, o desporto de Bolt é outro. O ex-sprinter virou atenções ao futebol e foi, durante o ano de 2018, avançado dos australianos do Central Coast Mariners. Rescindiu com o clube em novembro e está agora à procura de novo clube.

Também Michael Phelps aproveitou o ano de 2009 para somar mais medalhas ao seu historial. Nos Mundiais em Roma, o norte-americano venceu cinco das suas 26 medalhas de ouro na prova, somando às 14 medalhas de ouro que já tinha em Jogos Olímpicos. Três anos depois, tornou-se o atleta com mais medalhas de sempre na história de desporto, tendo 26 neste momento – 23 delas no primeiro lugar do pódio. No passado ano, Phelps admitiu ter tido uma depressão e sofrer de défice de atenção, tendo pensado em cometer suicídio após os Jogos Olímpicos de 2012.

Enquanto Bolt e Phelps realizavam algumas das suas maiores conquistas, uma ginasta em Houston, nos EUA, começava a marcar o seu próprio caminho. Em 2009, Simone Biles tinha apenas 11 anos. Começou a sua carreira profissional dois anos depois e, em 2013, conquistou as primeiras medalhas em Mundiais – duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Hoje, apenas com 21 anos, é já a atleta norte-americana mais medalhada de sempre em Mundiais, com 14 de ouro, três de prata e três de bronze.

A história do mais improvável sucesso na F1 e o regresso de Lance Armstrong

O ano de 2009 foi também marcado pela aquela que ainda é a história mais improvável de sucesso da Fórmula 1, a categoria motorizada mais prestigiada do desporto. A Brawn GP, criada nesse mesmo ano, agarrou nas cinzas do que restava da equipa da Honda e tornou-se campeã, colocou um improvável Jenson Button como campeão do mundo e criou bases para a atual Mercedes se tornar a força principal do desporto.

Em 2019, é precisamente a Mercedes que domina, com o título de construtores na passada época a ser garantido antes da corrida final e com o britânico Lewis Hamilton a vencer individualmente. Dez anos antes, Hamilton corria pela Mercedes, mas na McLaren. Terminou o campeonato no 5º lugar, com apenas duas vitórias em 17 corridas.

No ciclismo, o ano foi de regresso de um antigo campeão. Vencedor de sete Voltas a França, o norte-americano Lance Armstrong voltou, aos 37 anos, da reforma para apontar à maior competição em cima de uma bicicleta. Com o grande favorito da prova, Alberto Contador, na sua própria equipa, Armstrong teve uma brilhante demonstração de força e terminou a Volta à França num honroso 3º lugar, atrás de Andy Schleck e do espanhol, que venceu o seu segundo Tour com mais de quatro minutos de vantagem.

Dez anos depois, a realidade para Armstrong é bem diferente: em 2013, revelou numa entrevista que as alegações de que teria consumido substâncias dopantes durante a sua carreira eram verdade. Viu todos os seus títulos serem retirados - exceto o de campeão do mundo em 1993.

Os nomes mais sonantes do ciclismo são agora britânicos: Bradley Wiggins, Christopher Froome e Geraint Thomas venceram seis das últimas sete Volta à França e, em 2019, a equipa Sky parece destinada a atingir novamente o mesmo patamar.