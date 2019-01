O FC Porto já deu a sua versão dos acontecimentos sobre o que se passou no jogo de juniores com o Leixões que acabou em confrontos.

O FC Porto já deu a sua versão dos acontecimentos sobre o que se passou no jogo de juniores com o Leixões que acabou em confrontos.



Além de "tentativas de agressão a jogadores e elementos do staff", os dragões diz que o seu balneário "foi tomado de assalto por elementos do staff do Leixões e, inclusive, por elementos da claque leixonense, que cuspiram e atiraram copos de cerveja". Acrescentam ainda que o autocarro sofreu "danos consideráveis".



"O Leixões-FC Porto em Sub-19 disputado este sábado, cujo desfecho foi uma vitória dos Dragões por 2-1, terminou com uma invasão de campo e com tentativas de agressão a jogadores e elementos do staff portista. Algumas dessas tentativas foram efetivamente concretizadas e houve elementos da comitiva portista agredidos.



Após o apito final, elementos do staff do Leixões entraram em campo a insultar a equipa de arbitragem e os adversários, mas as coisas não ficaram por aqui. No Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, em Matosinhos, os balneários são em pré-fabricados.



O balneário do FC Porto quase foi tomado de assalto por elementos do staff do Leixões e, inclusive, por elementos da claque leixonense, que cuspiram e atiraram copos de cerveja. Face a tudo isto, foi necessário solicitar reforço policial, mas enquanto isso não aconteceu já o autocarro do FC Porto tinha sofrido danos consideráveis.



A comitiva portista teve de deixar o Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz sob escolta policial. O FC Porto repudia todos estes acontecimentos, que não têm lugar no futebol."