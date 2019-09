Com apenas três meses de futebol brasileiro, Jorge Jesus pode vir a conquistar o seu primeiro "troféu". Três deputados do estado do Rio de Janeiro ppropuseram que o treinador do Flamengo recebesse a Medalha Tiradentes, condecoração atribuída a pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado e que é a mais alta distinção concedida pelos governantes locais.



A proposta de Alexandre Knoploch (PSL), André Ceciliano (PT) e Rodrigo Bacellar (Solidariedade) vai agora ser discutira e votada em plenário. Caso seja aprovada, a condecoração deve ser entregue em novembro.



Segundo o site Globo, se a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aceitar a proposta, Jesus entrará num grupo que conta com nomes como o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a deputada e ativista dos direitos humanos assassinada em 2018 Marielle Franco.





Neste momento, o Flamengo é líder isolado do campeonato brasileiro e está nas meias-finais da Libertadores.