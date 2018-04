O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não deixou o hómologo do Sporting, Jorge Jesus, sem resposta, depois deste se ter queixado da fadiga que afecta os jogadores. E que, para JJ, não afecta os "dragões". "

"Pelo número de jogos, penso que tem menos 6 ou 7 jogos do que o Sporting. Estamos nas 'meias' da Taça como o Sporting, chegámos aos 'oitavos' das Champions e eles chegaram aos 'quartos' da Liga Europa, e eles fizeram mais um jogo na Taça da Liga. Faz parte, nunca me agarrei a isso", disse o técnico "azul e branco" na conferência de imprensa de antevisão da segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal, que se realiza esta quarta-feira em Alvalade.

Antes, Jesus dissera que o "Sporting está no limite". "O FC Porto fez um joguinho no domingo e agora vai ter outro. Estamos no limite. Não há mais nada acima disto", reforçou o treinador do Sporting. A resposta chegou umas horas depois.



"Preferia estar com mais jogos e ainda estar na Champions, por exemplo. Referir-se ao joguinho é uma forma que o Jesus tem de exprimir-se, de falar. Penso que não foi por ser um jogo pequeno ou as equipas serem pequenas. Pegando nisso com humor, espero que ele faça em Alvalade o mesmo joguinho que nós fizemos contra o Benfica", atirou Conceição.

Apesar de ter vencido por 1-0 a primeira-mão, o treinador "azul e branco" garantiu que a equipa "vai à procura de fazer golos". "Não podemos fugir à identidade da equipa", explicou.

Na quarta-feira, o Sporting recebe o FC Porto, pelas 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.