O treinador Pep Guardiola não deixou apenas a sua marca dentro das quatro linhas ao devolver ao Manchester City o título de campeão que fugia ao clube desde 2014. Regras novas no balneário, na relação entre jogadores e até para cortar a relva são vistas, em Inglaterra, como uma das chaves do triunfo dos citizens.

Segundo o Dail Mail, o técnico catalão manifestou o seu desejo para que a relva tivesse sempre 19 milímetros, sendo expressamente proibido que ultrapasse os 23. Além disso, foram colocadas marcações especiais no campo de treinos para ensaiar da melhor maneira jogadas específicas dos defesas laterais e/ou centrais.

O balneário do agora campeão inglês é circular – o objectivo é aproximar os jogadores e permitir que estes estejam todos "ao mesmo nível". Para fomentar as relações entre os atletas, o Wi-Fi foi desligado em algumas zonas das instalações do clube. Além disso, os futebolistas - incluindo o português Bernardo Silva - são obrigados a falar todos em inglês, de maneira a facilitar a comunicação num balneário com várias nacionalidades.

Guardiola tornou obrigatórios os jantares depois dos jogos. A preocupação com a dieta dos atletas é uma das suas principais características e existem jogadores que têm cozinheiro pessoal.

Os adeptos também foram "abrangidos" por estas mudanças, podendo acompanhar a equipa de maneira mais próxima. Para fomentar a união com os sócios, Pep exigiu que o túnel de acesso aos balneários passasse a ser transparente.

O Manchester City assegurou este domingo, graças ao desaire do rival Manchester United, o seu, há muito anunciado, quinto título de campeão inglês, numa edição 2017/18 da Premier League que dominou de forma muito clara.

A cinco jornadas do final, o City assumiu-se, também, como o "rei" da segunda década do século XXI, com o terceiro título, repetindo 2011/12 e 2013/14, contra dois de United e Chelsea.