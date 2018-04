O Benfica ainda acredita na conquista do título de campeão nacional 2018/19, que daria aos "encarnados" o inédito penta, e apelou aos adeptos que se desloquem ao Estoril, na próxima jornada.

Mas a publicação colocada nas redes sociais, esta segunda-feira, deixa ainda um comentário ao polémico lance no final da partida em que as "águias" defendem que ficou marcar uma grande penalidade a favor do Benfica. "Por muito que nos empurrem... nós acreditamos! Todos ao Estoril!" , lê-se na mensagem. A publicação é acompanhada de um vídeo com vários lances em que os "encarnados" se consideram prejudicados pela equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias, onde se pode ler "ainda não acabou".





Um golo de Herrera, aos 90 minutos, deu no domingo ao FC Porto a vitória no clássico com o Benfica, por 1-0, e devolveu aos "dragões" a liderança da I Liga, na 30.ª jornada.

A vitória no Estádio da Luz, em Lisboa, deixou o FC Porto no comando do campeonato, com 76 pontos, mais dois do que o Benfica, a quatro jornadas do final da prova.