Clínica de Varandas tem sete funcionários no Sporting

Os atletas do Sporting Clube de Portugal são tratados por médicos da Clínica Comcorpus, de Frederico Varandas. De acordo com o Público, são sete os funcionários da empresa que prestam atualmente serviço no clube – dois fisioterapeutas e cinco clínicos.

Um dos médicos da equipa principal de futebol, Nuno Loureiro, é também coordenador do departamento médico desportivo da Clínica do Dragão, no Porto, empresa instalada no Estádio do Dragão e com protocolos com o FC Porto. Ao jornal, o presidente dos "leões" garantiu desconhecer a situação do próprio coordenador clínico, afirmando que "é uma pena" que este não tivesse colocado o mesmo cargo no seu currículo.