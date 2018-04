O ataque de tubarões está a marcar a terceira etapa do Campeonato Mundial de Surf, nas praias da zona sudoeste da Austrália, em Gracetown. Depois de dois sustos nas últimas 24 horas, a prova foi mesmo suspensa temporariamente de maneira a garantir a segurança dos atletas.

O primeiro ataque aconteceu às oito horas locais desta segunda-feira, 16, a cerca de dois quilómetros de onde decorre a etapa do campeonato mundial, tendo um homem de 37 anos sido mordido numa das pernas. Depois de auxiliado por amigos, Alejandro Travaglini - um surfista amador - foi transportado por helicóptero para o hospital de Perth, como recolheram as imagens do Guardian, antes de ser operado de urgência.





O segundo ataque tomou lugar pouco depois: um cidadão dinamarquês, de 41 anos, foi mordido numa das pernas. O nórdico considerou-se "muito sortudo" pelo ataque não ter provocado graves ferimentos.

Na sequência dos acontecimentos do dia anterior, os eventos do Margaret River Pro marcados para esta terça-feira foram cancelados e a organização aconselhou mesmo os atletas a não entrar na água.