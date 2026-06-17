"Isto está longe de ter acabado": Ronaldo não se deixa derrotar pelo empate com a RD Congo

O único golo de Portugal foi marcado por João neves, aos 6'. A República Democrática do Congo fez o golo do empate aos 45+5'.

"Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado", foi o que escreveu Cristiano Ronaldo numa publicação na rede social Instagram, minutos depois do empate frente à RD Congo, no primeiro jogo de Portugal no Mundial2026. "Cabeça levantada e foco no próximo jogo", completou o capitão da equipa.



Cristiano Ronaldo no Portugal - RD Congo no Mundial2026 Karen Warren/AP

Cristiano Ronaldo já tinha feito uma análise muito breve na zona mista do estádio de Houston, Estados Unidos, onde a partida foi disputada: "Não faltou nada. O futebol é isto".

O único golo de Portugal foi marcado por João neves, aos 6'. A República Democrática do Congo fez o golo do empate aos 45+5'.

Com esta que é a sexta presença do CR7 em campeonatos Mundiais, Ronaldo tornou-se no jogador mais velho a representar a seleção, ultrapassando Pepe.