Duas transferências, num total de cerca de meio milhão de euros, que saíram do Sporting a 24 de Junho para duas construtoras estão sob suspeita. Segundo o CM, apesar de não se saber exactamente que dívida estava em causa, o pagamento foi feito um dia após Bruno de Carvalho ter sido destituído de presidente do Sporting.Um outro processo está também sob investigação. Uma empresa que construiu o pavilhão João Rocha avançou contra o ex-presidente dos "leões" por burla.