Nota de culpa divulgada por Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho reagiu à suspensão preventiva decretada pela Comissão de Fiscalização do Sporting, nomeada por Jaime Marta Soares, no Facebook.O presidente leonino fala em "tomada de poder à força" e incitou os adeptos à revolta. Indicou ainda que dará uma conferência de imprensa às 14 horas.Leia a publicação na íntegra:"Aqui está a golpada que estou a falar faz 2 semanas.Este pelotão de fuzilamento que se auto-intitula Comissão de Fiscalização foi criada para isto:1. Nunca quiseram realizar a AG de dia 23;2. É uma tomada de poder à força;3. É completamente ilegal tudo o que se está a passar.Os sócios têm de se revoltar perante esta tomada de poder!Quem manda no Clube são os sócios todos e não meia dúzia!"Depois da publicação no Facebook, Bruno de Carvalho foi entrevistado pela SIC. Ao canal, defendeu que "o único órgão eleito legitimamente é o Conselho Directivo". "Ali [na Comissão de Fiscalização] estão as pessoas que escreveram os artigos mais reles sobre mim. (...) Aquilo que se passou foi um dia muito triste, mais um na história do Sporting. Nós não temos que fazer nada. Vou trabalhar normalmente porque este órgão não é legítimo", alegou.