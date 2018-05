Decorre hoje a primeira sessão de esclarecimento aos adeptos do Sporting, apresentada por Bruno de Carvalho. Como o presidente leonino anunciou na sexta-feira, dia 25, é a primeira de três.Cerca de 350 sócios compareceram no Pavilhão João Rocha. Estiveram presentes Carvalho, o vice-presidente do Sporting Carlos Vieira, e todos os membros do Conselho Directivo que não apresentaram a demissão, menos José Quintela, indica o Record . Fernando Carvalho, do Conselho Fiscal e Disciplinar, Nuno Saraiva, director de comunicação, e Fernando Correia, porta-voz da direcção, também estiveram na sessão. Circularam folhas para recolha de assinaturas, com vista ao cancelamento da Assembleia Geral marcada para 23 de Junho.Segundo Bruno de Carvalho, Jorge Jesus não foi suspenso nem tem um processo. "Mas há coisas das quais não podemos falar", afirmou o presidente leonino, citado pelo Diário de Notícias.Sobre a sua saída, disse: "Quem quiser nesta Assembleia Geral que o presidente vá para o raio que o parta e que não presta para nada, está à vontade. Aqui ninguém é coagido."Quanto às agressões aos jogadores e equipa técnica, ocorridas na Academia de Alcochete, Carvalho afirmou que "alguém mandou retirar a segurança na porta de entrada na ala do futebol profissional, onde se acede apenas com cartão"."[Os jogadores] São vítimas de empresários sem escrúpulos", frisou o dirigente do Sporting.Garantiu ainda que na próxima semana haverá novos dados acerca da reestruturação financeira e do empréstimo obrigacionista.Estas sessões serão gravadas pela Sporting TV.