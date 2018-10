Os "leões" debateram-se bem frente à equipa inglesa, mas golo de Wellbeck após erro de Coates ditou derrota. Dia 8 de Novembro há novo encontro com os gunners, desta feita em Londres.

Sporting perdeu esta quinta-feira por 1-0 frente ao Arsenal no Estádio Alvalade XXI, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo E da Liga Europa.



O golo marcado pelos ingleses surgiu já aos 77 minutos, por intermédio do internacional inglês Danny Wellbeck, após falha de Sebástian Coates. O jogo ficou também marcado pela lesão do macedónio Ristovki, no final da primeira parte.



Com a derrota, os "leões" ficam no segundo lugar do grupo, com menos seis pontos - menos três que o Arsenal. No outro encontro do grupo, os ucranianos do Vorskla Poltava foram até ao Azerbeijão bater o Qarabag por 1-0, instalando-se no terceiro lugar do grupo, com três pontos em outros tantos encontros.



Na próxima jornada, que se realizará no dia 8 de Novembro, o Sporting viaja até Londres para defrontar novamente o Arsenal no Estádio Emirates.