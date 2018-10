Rui Vitória explicou o grupo está confiante e frisou: "Fundamentalmente temos de ser uma equipa muito concentrada".



Questionado sobre se o empate seria um mal menor, Rui Vitória fez ver que "não há qualquer visão dessa natureza" na sua equipa, que em todas as circunstâncias aborda os desafios com o pensamento nos três pontos, embora reconheça que, por vezes, mediante o curso da partida, as metas possam ser reformuladas.



"Algumas vezes ganhamos, outras não. Não pensamos em estratégias para levar um pontinho. Quando não se ganha, evita-se perder, é lógico. Jogar perentoriamente com essa visão, não o faço, pois a nossa preocupação é ofensiva, procurar a vitória", sublinhou.



O técnico deseja "contrariar a naturalidade ofensiva" do Ajax, considerando importante que os seus pupilos estejam "bem nos vários momentos do jogo" e garantindo que também vão criar problemas ao rival.



"Bloquear espaços e jogadores, travar determinadas dinâmicas e depois nós a colocar a bola em determinadas zonas onde o Ajax possa ter alguma limitação", revelou, escusando-se a dar pistas quanto às várias dúvidas na escolha do 'onze'.



Rui Vitória acredita na rapidez dos seus homens mais ofensivos, bem como na qualidade da sua defesa - argumenta que "os detalhes vão ser decisivos", num embate no qual não esqueceu a importância das bolas paradas.



"Temos a consciência de que ofensivamente o Ajax tem várias virtudes, muitas dinâmicas interessantes, mas não vale a pena alterar a nossa forma de trabalhar. É olhar o adversário, perceber as suas dinâmicas e dar toda a informação aos nossos jogadores para estarem prontos", disse.



Evitou atribuir caráter decisivo ao encontro, recordando que há ainda muito por competir: "Vamos para a terceira jornada. No final de tudo, fazemos as contas. Há três pontos em disputa e é nisso que temos de nos focar."

Para o treinador da equipa da Luz, o encontro da Champions "será interessante de seguir" e um "pormenor pode fazer a diferença", assim como "a astúcia e a perspicácia".