Desde as 23 horas, foi aumentada a presença policial junto da Altice Arena, onde se realiza hoje a Assembleia-Geral do Sporting. Segundo o Record , entrou uma carrinha da polícia dentro do espaço, além de duas motas.Realizou-se ainda um reforço de segurança dentro da garagem, por onde se espera que saia Bruno de Carvalho.