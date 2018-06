Presidente suspenso do Sporting propõe que evento se realize na quinta-feira antes da AG destitutiva.

Bruno de Carvalho propôs aos órgãos sociais, à Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral por ele nomeada, a Jaime Marta Soares, a um membro da Comissão de Fiscalização e ao líder da Comissão de Gestão Artur Torres Pereira que todos, com o presidente do Sporting incluído, se reúnam para um debate.

O evento será transmitido pela Sporting TV às 21 horas, na quinta-feira, dia 21 de Junho.

Segundo o presidente leonino, que se encontra suspenso, o convite seguiu por email aos intervenientes.



Post de Bruno de Carvalho no Facebook:



CONVITE PÚBLICO

(Seguiu por e-mail para os convidados)



Se queremos dar a voz aos associados não temos de ter medo de os informar.



Antes da AG de dia 23, lanço o convite para um debate na televisão do Clube, dia 21 às 21h com:



1. Presidente do Sporting Clube de Portugal e da Sporting SAD;

2. Presidente da CT MAG;

3. Presidente da Comissão de Fiscalização nomeada pela CT MAG;

4. Jaime Marta Soares;

5. Henrique Monteiro, ou outro qualquer membro da putativa comissão de fiscalização;

6. O presidente da putativa comissão de gestão Artur Torres Pereira.



Que tal deixarmo-nos de intoxicações e manipulações e, "olhos nos olhos", falarmos à Nação Sportinguista? Se não têm medo, como diz Torres Pereira, vamos a isso!



Questões do debate:



1. Legitimidade dos órgãos;

2. Processo de suspensão de sócios e de funções - se essa é uma das funções de uma Comissão de Fiscalização transitória ou a mesma apenas deverá efectuar actos de gestão correntes;

3. Legitimidade da AG de dia 23 - forma como foi convocada;

4. Nomeação de uma Comissão de Gestão por 7 dias com que finalidade;

5. Como querem garantir a fidedignidade dos resultados da AG de dia 23 aos associados;

6. Análise política, se for votada a não destituição do CD - se vão desrespeitar a vontade dos sócios mantendo com eles uma guerra jurídica, ou se retiram como ilação que se não for votada a destituição está a ser votada a saida imediata deles todos do Clube (não de sócios mas sim de putativas funções), e da paragem de todos os processos para que o CD possa trabalhar em paz e a CT MAG possa convocar a AG para aprovação do orçamento e relatório de actividades e a AG eleitoral a 21 de Julho para eleições da MAG e CFD?



Depois? Depois o sócios que escolham dia 23 na AG.