Golos das "águias" foram marcados por Seferovic e João Félix. Jogo com o Desportivo das Aves decidirá quem passa à fase seguinte.

O Benfica venceu esta quarta-feira o Paços de Ferreira por 2-0 no Estádio da Luz, em jogo da 2.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup, a competição conhecida por Taça da Liga.



Com ambas as equipas a aproveitar o jogo para dar minutos a jogadores menos utilizados, foi o Benfica a entrar melhor na partida. Aos 11 minutos, Haris Seferovic respondeu da melhor maneira a um cruzamento de Zivkovic para inaugurar o marcador.



Antes do final da primeira parte, João Félix proporcionou o melhor momento da noite ao marcar um golo em portência depois de um belo pormenor de calcanhar aos 44 minutos.



Com este resultado, o Benfica passa para a frente do Grupo A da Taça da Liga, ultrapassando o Desportivo das Aves, com 6 pontos em duas partidas. Já o Paços de Ferreira permanece em 3º lugar deste grupo, com apenas 1 ponto nos dois jogos realizados e ficando desde já impossibilitado de chegar à próxima fase da competição.



O jogo da última jornada entre Desportivo das Aves e Benfica, em Vila das Aves no dia 28 de Dezembro, irá decidir quem deste grupo passará para a final four da Taça da Liga.