Benfica vence V. Guimarães e adia festa do título do FC Porto

O Benfica venceu esta terça-feira o Vitória de Guimarães por 2-0 em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, evitando assim que o FC Porto se sagrasse já campeão. Os "dragões" terão agora de vencer ou empatar o Sporting esta quarta-feira, no Estádio do Dragão.Sabendo que apenas uma vitória interessaria para evitar que o FC Porto festejasse já esta terça-feira, Nélson Veríssimo voltou a colocar o melhor marcador do campeonato, Carlos Vinícius, no onze titular.O primeiro golo da partida foi marcado aos 37 minutos, por Chiquinho. A confirmação da vitória chegaria já perto do final do jogo, aos 87 minutos, por Seferovic.O Benfica tem agora 71 pontos em 32 jornadas, menos cinco que o FC Porto, que se pode tornar campeão esta quarta-feira se pontuar frente ao Sporting.