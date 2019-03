Exibição cinzenta dos "encarnados", com o único golo da partida a ser marcado por Petkovic, através de grande penalidade. Segunda mão está marcada para dia 14 de Março, no Estádio da Luz.

O Benfica perdeu, esta quinta-feira, na Croácia frente ao Dínamo de Zagreb por 1-0 em jogo da 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa e complicou o apuramento para a fase seguinte da prova europeia.



Num onze com várias mexidas face à equipa que defrontou o FC Porto durante o fim de semana, o Benfica enfrentou em Zagreb uma primeira contrariedade. Aos 35 minutos, Seferovic saiu devido a lesão e foi substituído por Franco Cervi.



Três minutos depois, Ruben Dias fez falta na grande área e ofereceu ao Dínamo a oportunidade de se adiantar na eliminatória. Chamado a converter, o sérvio Petkovic não falhou e marcou aquele que viria a ser o único golo do encontro.



O Benfica procurará agora reverter esta desvantagem no jogo da 2ª mão, marcado para o próximo dia 14 de março, no Estádio da Luz.



Noutros resultados desta 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, o Frankfurt e o Inter de Milão empataram sem golos na Alemanha, enquanto o Rennes surpreendeu o Arsenal por 3-1 em França. Também o Villareal venceu o Zenit de São Petersburgo por 3-1, mas a jogar fora, na Rússia, enquanto que o Sevilha empatou por 2-2 frente ao Slávia de Praga em casa.