Benfica esclarece lesão de António Silva

António Silva tem um edema de contusão muscular na coxa direita. O central estava na ficha como titular para o jogo com o Estoril de ontem (vitória das águias por 3-1), mas lesionou-se no aquecimento e foi substituído por Tomás Araújo.



António Silva

O defesa foi ainda ontem encaminhado ao Hospital da Luz, mas foi hoje submetido a mais exames que clarificaram a gravidade da lesão.

Na conferência de imprensa após o jogo na Luz, Mourinho revelou-se apreensivo em relação aos vários problemas físicos que condicionam o plantel. Sobre Enzo Barrenechea, a contas com uma subluxação traumática do ombro direito, o treinador não se revelou otimista. “Vamos ver quantas semanas são. E em janeiro significa quantos meses são”, atirou o técnico, entre suspiros, antes de falar sobre a situação de Aursnes, que começou o jogo no banco de suplentes. “Tive de me benzer para o pôr em campo porque era um risco enorme. A situação do Aursnes é preocupante”, qualificou o técnico das águias.