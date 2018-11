O Benfica empatou esta quarta-feira com o holandês Ajax, comprometendo as suas hipóteses de passar aos oitavos da Liga dos Campeões.

Cinco dias depois de perder com o Moirense, o Benfica empatou esta quarta-feira com o Ajax, comprometendo as hipóteses de o clube chegar aos oitavos da Liga dos Campeãoes.



Tal como fizeram há cinco dias, os adeptos benfeiquistas voltaram a mostrar lenços brancos a Rui Vitória, treinador das águias, acompanhados por muitos assobios vindos das bancadas do Estádio da Luz.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tx3NclNIYUk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>